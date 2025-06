Empresária é achada morta com tiro no peito em apartamento de SC

A empresária Daniela Ghizi de Jesus, 35, foi encontrada morta, na noite de ontem, no apartamento em que morava em Criciúma, no sul de Santa Catarina.

O que aconteceu

Daniela morreu com um tiro no peito no apartamento em que morava. O filho dela, uma criança de 6 anos, estava no local onde o corpo foi encontrado. A criança foi acolhida pelo Conselho Tutelar da cidade e entregue ao pai. As informações são da Polícia Militar de Santa Catarina.

Principal suspeito do crime é o ex-namorado da empresária. O homem, que não teve a identidade divulgada, também foi encontrado baleado no apartamento, encaminhado a um hospital, mas não resistiu. A polícia acredita que ele atirou contra si próprio após matar a vítima.