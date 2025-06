Filhos de quadrisal sofrem ataques e recebem até nudes da mãe: 'Dói muito'

Os pais dos jovens afirmam que os ataques, além de "cruéis", são "absolutamente infundados" e "distorcem a realidade". "Não é justo com eles. A gente tenta blindar, mas às vezes eles leem essas mensagens, escutam as agressões verbais. Os dois ainda são jovens, mas entendem tudo", explica Bruno.

Filhos pedem respeito

Henry, o mais velho dos filhos do quadrisal, afirma não se incomodar com o modelo de relacionamento dos pais. Ele admite que, com a exposição de sua família nas mídias digitais, já imaginava que seria alvo de ataques, só que não sabia que seriam nessa intensidade, ou seja, que extrapolariam o ambiente virtual.

Ele tenta se blindar para não se deixar atingir pelas críticas ou "brincadeiras maldosas". O jovem conta que algumas pessoas chegam a enviar fotos da mãe nua no direct do Instagram, como forma de "atingi-lo". Outros querem saber se ele assiste aos conteúdos pornográficos dos pais, o que nega veementemente. "Nunca assisti e nem quero. Acho bizarro que algum filho queira ver pai e mãe em momentos íntimos", afirma.

Henry também ressalta que o relacionamento poliamoroso dos pais "nunca foi um problema", tampouco determina seu estilo de vida. Ele mantém um namoro monogâmico e afirma não ter pretensão de aderir à poligamia. "Meus pais vivem a relação do jeito que acham melhor pra eles e está tudo bem. Eu vivo um relacionamento monogâmico. A forma como eles escolhem viver não interfere em nada na minha vida amorosa".

Mesmo assim, Henry pontua que é "difícil" ver as pessoas "julgarem" o estilo de vida de sua família. "Muita gente que se diz 'do bem' ainda tem um preconceito enorme com qualquer coisa que saia do padrão. Mas, sinceramente, eu não carrego esse peso. Cada um tem o direito de viver da forma que faz sentido pra si, e eu tenho orgulho de respeitar isso".