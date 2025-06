Homem condenado a 15 dias de prisão em SP fica detido por 2 meses no Rio

Um homem condenado a 15 dias de prisão no interior de São Paulo acabou detido por dois meses no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Um homem de 45 anos, condenado por desobediência, ficou dois meses preso após um entrave jurídico. Ele foi apreendido no dia 3 de março, e acabou liberado apenas no dia 10 de maio. Apesar da condenação em regime aberto, que geralmente permite o cumprimento fora do estabelecimento prisional, o condenado foi levado para uma unidade prisional do Rio.

Durante a audiência de custódia, a defesa relatou a ausência de gravidade do crime e a existência de um habeas corpus. Mas a Justiça do Rio se declarou incompetente para julgar a decisão do tribunal paulista, não podendo rever a pena.