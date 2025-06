Operação no Rio deixa dois feridos em ônibus e bloqueia vias importantes

Feridos são motorista de ônibus e passageiro. O motorista de um veículo que passava pela Linha Vermelha foi atingido no braço, mostra um vídeo divulgado nas redes sociais. Segundo a TV Globo, a outra vítima ferida é um passageiro de outro ônibus que passava pela Avenida Brasil. O UOL busca o estado de saúde das vítimas com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio e com a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

Passageiros que aguardavam BRT precisaram se deitar no chão para escapar dos tiros. As linhas 60 - Deodoro x Gentileza (Parador) e 61 - Deodoro x Gentileza (Expresso) foram interrompidas por mais de uma hora e normalizadas às 8h25, segundo a Mobi Rio.

Operação contra o Terceiro Comando Puro

A operação em curso no Complexo do Israel na manhã de hoje busca ao menos 44 traficantes. Segundo a PCERJ, eles foram identificados após sete meses de investigações. Até as 9h, oito pessoas tinham sido presas. Duas construções usadas como ponto de ataque pelos traficantes também serão derrubadas.

Suspeitos fazem parte da facção Terceiro Comando Puro. Eles seriam comandados por Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como "Peixão". O grupo atua nas regiões de Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau usando barricadas, drones para monitorar policiais, toque de recolher e até mesmo promovendo a intolerância religiosa, além de monopolizando os serviços públicos.