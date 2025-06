Órgão multa em R$ 150 mil concessionária de parques de SP por falhas

Para Arsesp, fiscalizações contínuas têm o objetivo de assegurar a qualidade dos serviços. No Parque da Água Branca, as penalidades são referentes à falha na manutenção do acesso ao Centro de Visitantes (R$ 5.602,80) e no reparo de telhados e vidros quebrados (R$ 8.049,10).

Multa adicional de R$ 95,2 mil foi aplicada pelo atraso na implementação de um controle de acesso. O valor vai ser reajustado diariamente até o fim da implementação.

Já as infrações detectadas no Parque Villa-Lobos são decorrentes da má conservação das quadras de tênis (R$ 3.195,96) e de futsal (R$ 3.669,43).

No Parque Cândido Portinari, foram aplicadas penalidades por falta de manutenção nas paredes externas dos sanitários (R$ 15.585,23), nas quadras de basquete (R$ 9.962,74), de futsal (R$ 4.981,35) e na pista de skate (R$ 5.523,88).

Em nota, a companhia afirmou que "as multas estão previstas em contrato e têm como objetivo garantir a adequada conservação dos espaços públicos sob concessão". Já a Reserva disse que esclareceu os pontos solicitados em um processo sancionatório em curso já que as "fiscalizações de manutenção em algumas edificações somente ocorreriam após o término do prazo de reforma."

Parques fazem parte da pasta de Investimentos

Desde maio, cinco parques concedidos à iniciativa privada mudaram da secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (Semil) e passaram a fazer parte da pasta de Parcerias e Investimentos (SPI) do governo do estado. Na capital paulista, os contratos afetados são do Zoológico de SP, Jardim Botânico, Parque Villa-Lobos e Parque Estadual da Cantareira e Parque da Água Branca.