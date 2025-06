Padres casados vivem à margem da Igreja: 'É como se a gente não existisse'

Segundo o teólogo José Antônio Mangoni, em praticamente todas as religiões, há regras com relação à conduta sexual. No cristianismo, essa questão é mais escancarada.

A explicação para isso remonta às ideias do filósofo grego Platão, na Antiguidade, que dava mais importância à alma do que ao corpo. Para ele, a alma é parte essencial e imortal do ser humano, enquanto o corpo é uma entidade temporária e mutável.

Ao contrário do que se possa pensar, a motivação por trás da imposição do celibato sacerdotal não está diretamente relacionada à renúncia do prazer sexual em nome do compromisso com a vida religiosa. Historicamente, a medida foi adotada para prevenir a corrupção e o nepotismo dentro da Igreja.

José Antônio Mangoni, teólogo e filósofo

"Antigamente, na época em que padres ainda podiam se casar, eles muitas vezes transferiam as riquezas da paróquia aos filhos quando morriam. Nesse sentido, o celibato obrigatório é uma medida disciplinar imposta para corrigir um problema histórico", acrescenta.

Como a Igreja vê a questão do celibato?

Em janeiro de 2019, o papa Francisco afirmou que "não concordava em permitir que o celibato fosse opcional", mas que considerava "algumas possibilidades para lugares muito remotos", como as Ilhas do Pacífico ou a Amazônia.