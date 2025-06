Jockey nega que desapropriação foi debatida em reunião com políticos

O plano propunha a alteração do zoneamento para a verticalização da área na ponta sul do terreno oval, onde hoje está o estacionamento e um pequeno bosque de árvores exóticas. Ali seriam construídos apartamentos ou escritórios de alto padrão e talvez até um hotel. Com o dinheiro arrecadado, o Jóquei pagaria a dívida de IPTU com a prefeitura e a construtora seria responsável por viabilizar um parque privado, com acesso público, na área das pistas. As corridas de cavalo poderiam continuar, em dias e horários específicos.

Em nota, o Jockey afirma que há anos busca junto à Prefeitura de São Paulo uma solução justa e transparente para a discussão sobre os valores devidos de IPTU, que, segundo o clube, vêm sendo cobrados sem critérios claros ou respaldo legal adequado.

O Jockey nega que a dívida com a prefeitura passe de um bilhão de reais. "Por duas vezes, o Superior Tribunal de Justiça determinou que o município revise e recalcule os valores cobrados, conforme prevê a legislação vigente", diz.

A coluna apurou que são R$ 145 milhões de débitos com o governo federal e o governo do estado e outros R$ 830 milhões com a prefeitura. Os valores são contestados judicialmente pelo clube.

O clube acusa a prefeitura de descumprir decisões judiciais. "O Jockey lamenta não ter sido procurado para esclarecer esses pontos previamente e que interesses privados estejam distorcendo uma questão essencialmente jurídica. Lamentavelmente, a prefeitura insiste em descumprir tais decisões judiciais, ferindo a ordem legal e perpetuando uma narrativa equivocada de inadimplência. Pelo contrário, submete-se à especulação imobiliária disfarçada de interesse público".