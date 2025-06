'Nunca quis fazer mal', disse assassino de miss um dia antes de confessar

Na sequência, suspeito afirmou que olhou para a vítima "com todos os olhos" além da amizade, e deixou recado para "tranquilizar" os familiares. "Não sei se isso pode tranquilizar mais os familiares, não sei, mas de segunda e terça em diante eles já esclarecem algumas coisas. Não sei se é isso que eu posso dizer", falou Marcelo.

Suspeito confessou crime e levou a polícia até o corpo

Corpo de Raissa, de 23 anos, foi encontrado após indicação de Marcelo. Vítima foi morta por estrangulamento com um fio de plástico e deixado em uma área de mata na cidade de Araucária, Região Metropolitana de Curitiba.

Raissa estava desaparecida desde 2 de junho. A jovem nasceu em Paulo Afonso, na Bahia, e foi eleita miss teen Serra Branca em 2020, no mesmo estado. Ela morava há três anos em Curitiba.

Autor do crime conhecia a vítima desde a infância e atualmente mora no Paraná. Marcelo teria se oferecido para ajudar Raissa profissionalmente em Curitiba, mas se apaixonou por ela, de acordo com a delegada responsável pelo caso, Aline Manzatto.

Marcelo teria se declarado a Raissa, mas não foi correspondido. A miss teria então "xingado" o amigo. "[Ele] disse que ficou com ódio e, descontrolado, pegou um fio de plástico e estrangulou a vítima", explicou a delegada.