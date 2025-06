Viagem de trem que já foi feita por D. Pedro 2º será reinaugurada em julho

Hoje, a viagem em Passa Quatro tem 10 km. O trajeto conta com paradas em locais turísticos, com atrações como exposições e feira gastronômica e de artesanato.

No futuro, plano é integração com trem que irá até a capital paulista

O plano é que o trem turístico chegue até São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. De lá, está em fase de estudo a construção do Trem Intercidades Eixo Leste, que passará por outros dois municípios até chegar à capital.

Conexão com São Paulo, porém, não tem previsão de inauguração. O trem que ligará a capital a São José dos Campos deve começar a funcionar só em 2033 ou 2034.

História

A linha férrea foi inaugurada em 14 de julho de 1884 e recebeu o então imperador Dom Pedro 2º.. A primeira viagem foi feita por personalidades ilustres da época, como membros da família real.