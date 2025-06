Túnel Santos-Guarujá: valor da obra sobe e leilão é agendado para setembro

Aumento do valor da obra foi resultado da revisão de custos de materiais como concreto, drenagem e paredes. Segundo o governo de São Paulo, parte das mudanças no edital inicial aconteceu após contribuições de investidores internacionais no roadshow internacional, evento promovido pelo governo do estado em abril.

Caso a obra saia do papel, este será o maior túnel submerso da América Latina. O objetivo é garantir mais segurança e agilidade no deslocamento entre Santos e Guarujá. O projeto faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos de São Paulo.

Túnel é aguardado há quase cem anos

Não há data oficial para inauguração do túnel. As cidades são separadas pelo canal do estuário, a uma distância de 400 metros, o que traz desafios à mobilidade urbana da população. A distância é percorrida em aproximadamente sete minutos, sendo que a espera para a travessia pode variar de 15 minutos até mais de uma hora, dependendo das condições da maré no estuário.

A construção do túnel é uma promessa antiga de diferentes governos. Hoje, a ligação entre as duas cidades é feita pela rodovia Cônego Domenico Rangoni (SP-055), com 43 km de extensão, e pelas balsas das travessias litorâneas (administradas pelo Departamento Hidroviário), que levam em média 18 minutos para concluir a travessia. De acordo com o governo federal, as conexões hoje disponíveis entre os municípios também apresentam impactos na operação do Porto de Santos, formado por um conjunto de terminais voltados à armazenagem e à movimentação de cargas e passageiros.

Ligação direta entre as duas cidades é demanda histórica da Baixada Santista. O túnel servirá como ligação seca entre os dois municípios para o deslocamento de veículos, bicicletas e pedestres. Atualmente, mais de 21 mil carros cruzam diariamente as duas margens utilizando balsas e catraias, além de 7.700 ciclistas e 7.600 pedestres.