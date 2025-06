Alesp aprova projeto que obriga mototáxi a obter autorização para trabalhar

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou hoje o projeto de lei (PL) 7/2025, que obriga pilotos de apps de mototáxi a obterem autorização e regulamentação dos municípios. O texto segue para sanção do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O que aconteceu

Proposta do deputado estadual Fábio Faria de Sá (Podemos) tem apoio do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Desde o início do ano Nunes trava uma briga com as empresas de mototáxis como Uber e 99. Em janeiro, disse que o serviço na capital será uma "carnificina" e chamou a 99 de "assassina".

Faria citou riscos à saúde dos passageiros e aumento de internações de motociclistas. Para isso, trouxe na primeira versão do PL dados do Ministério da Saúde, que apontavam que a taxa de internação de condutores subiu de 70.508 em 2020 para 115.709 em 2021, um crescimento de 55%.