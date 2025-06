Candomblecista pede asilo e EUA sugerem Nordeste, mas RS é líder em fé afro

Dados oficiais do IBGE contradizem a justificativa adotada pela Corte. O Censo 2022 mostra que o Rio Grande do Sul lidera em proporção de praticantes da umbanda e do candomblé, com 3,2% da população —mais do que o triplo da média nacional. Na cidade de Viamão, o índice chega a 9,3%.

Especialistas consideram que a concentração no RS é fruto de resistência cultural. A mobilização de terreiros e o combate ao apagamento da população negra contribuíram para a alta visibilidade das religiões afro no estado. "É uma resposta histórica à exclusão", afirma o antropólogo Erico Carvalho, em entrevista à Folha de S.Paulo.

Articulação religiosa no estado também tem forte dimensão política. Em 2014, o Rio Grande do Sul se tornou o primeiro estado a criar um conselho estadual de direitos do povo de terreiro, que mobilizou mais de 5.000 casas religiosas em uma conferência estadual. A ação foi liderada por Baba Diba de Iyemonja, que destacou à Folha: "É muito terreiro. Tu não dorme à noite aqui na capital gaúcha sem ouvir, lá no fundo, o som dos tambores. Isso faz parte do cotidiano do Rio Grande do Sul".

Durante as enchentes de 2024, os terreiros também atuaram na linha de frente da reconstrução. Lideranças religiosas organizaram redes solidárias e passaram a reivindicar apoio do poder público para a recuperação dos espaços sagrados atingidos pelas chuvas. "A importância da defesa dessa identidade também ficou evidente na hora de reivindicar reconstrução e ajuda aos terreiros destruídos", declarou Baba Diba.

Apesar da concentração, a intolerância religiosa segue espalhada por todo o país. Em 2024, o Brasil registrou 3.853 denúncias de violência religiosa —aumento de 80% em relação ao ano anterior. Os principais alvos foram adeptos da umbanda e do candomblé.

Porto Alegre é berço do Dia da Consciência Negra e do batuque. A capital gaúcha abriga cerca de 65 mil terreiros e é referência nacional nas religiões de matriz africana. Monumentos em homenagem ao orixá Bará e personalidades como o Príncipe Custódio reforçam a ancestralidade afro no estado.