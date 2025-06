Feminicídio recorde: quatro mulheres são assassinadas por dia no Brasil

A quantidade de estupros obedeceu a mesma tendência e oscilou 1,11% para cima, com 83.114 casos, ante 82.204 no período anterior. Foram 227 vítimas por dia, sendo 86% do sexo feminino.

O Sudeste apresentou uma maior concentração de estupros em números absolutos, com 29.007 registros em 2024. Na análise de proporção em relação à quantidade de habitantes, o destaque foi a região Norte, que liderou com a maior taxa do país, de 62,44%, seguida pelo Centro-Oeste, com 57,73%.

Já os casos de homicídio doloso com vítimas do sexo feminino caíram 8,78%, para 2.422. Por outro lado, as tentativas de homicídio saltaram 16,10% e as lesões corporais seguidas de morte, 13,73%.

Assassinatos

O número de homicídios dolosos, independentemente do sexo, caiu 6,33% em 2024, para 35.365, o equivalente a 97 vítimas por dia. O Rio de Janeiro foi a cidade com o maior número de vítimas no ano: foram 1.053. Foi seguida por Salvador (864), Fortaleza (864), Manaus (801) e Recife (583).

No recorte por região, o Nordeste lidera, com 16.022 vítimas. Na sequência vêm Sudeste (9.274), Norte (4.249), Sul (3.451) e Centro-Oeste (2.369).