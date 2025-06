Humorista admite que mentiu sobre proposta de emprego antes de matar miss

Sem saber que era tudo mentira, Raissa chegou a arrumar as coisas para viajar. No dia combinado para a suposta viagem, Marcelo foi buscar a miss na casa em que ela morava com algumas amigas no bairro Portão, em Curitiba.

Marcelo contou que após buscar Raissa, a levou para almoçar e, na sequência, foram para sua casa, onde o crime ocorreu. "Eu me declarei pra ela. Não tem São Paulo, não tem viagem, não tem emprego. Eu trouxe você aqui porque eu gosto de você, e me declarei pra você, to me declarando agora, eu quero ficar com você".

Raissa reagiu, chamou Marcelo de "mentiroso" e de "gordo feio", segundo o próprio humorista. "Quando eu falei isso [que não tem emprego], ela falou: 'você é mentiroso, você disse que tinha emprego em São Paulo, você tá mentindo. Como vou ficar com você? Seu gordo, feio, mentiroso, nojento'. Começou a gritar alto. Eu fiquei com muito ódio, muita raiva, perdi a cabeça, dai aconteceu [o assassinato]".

Humorista também confessou que seu filho, Dhony de Assis, o ajudou a levar o corpo de Raissa para ser enterrado, mas que não teve participação no crime. Dhony confirmou a versão do pai à polícia. "Minha única participação foi só de dirigir o veículo, não quis nem ficar perto do local, esperei ele no carro. Ele tirou o corpo, ele que cavalou o local. Eu não quis participação exatamente com nada", explicou o jovem.

Marcelo segue preso e vai responder pelo crime de feminicídio. Dhony, que vai responder por ocultação de cadáver, chegou a ser preso, mas foi solto sob o pagamento de fiança.

Relembre o caso

Corpo de Raissa, de 23 anos, foi encontrado enterrado após indicação de Marcelo. Vítima foi morta por estrangulamento com um fio de plástico e deixado em uma área de mata na cidade de Araucária, Região Metropolitana de Curitiba.