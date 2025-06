Justiça corrige mandado de prisão que trocou CPF de mulher pelo de Sakamoto

O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) corrigiu o mandado de prisão de uma mulher condenada por homicídio que informava, erroneamente, o CPF do jornalista Leonardo Sakamoto em vez do CPF dela.

Devido ao erro, o jornalista se tornou alvo de busca da PM (Polícia Militar) de São Paulo. No último sábado, três dias após a emissão do mandado, o carro de Sakamoto foi parado pela polícia duas vezes em tentativa de efetuar a prisão.

Segundo o CNJ, o erro ocorreu no Tribunal de Justiça do Paraná, que enviou o mandado da mulher, com o CPF de Sakamoto, para o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisão (BNMP).