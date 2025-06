Grupos por moradia fazem protesto antidespejos em SP; o que está em jogo

Moradores denunciam falta diálogo e dizem que estão sendo forçados a deixar seus lares sem negociação. Prefeitura respondeu em nota que "atua para promover e facilitar o diálogo e também acompanha as ações, oferecendo atendimento e suporte por meio da rede socioassistencial."

Prefeitura de SP não explicou quais são e onde ficam as comunidades que devem passar por reintegração. Apenas ressaltou que implantou o "maior programa de moradia popular da história", entregou 12 mil unidades habitacionais, está construindo outras 43 mil. A reportagem entrou em contato com as prefeituras de Osasco e Cajamar e, em caso de resposta, este texto será atualizado.

Segundo os movimentos, ao menos 35 áreas estão em situação de despejo na Grande São Paulo. Ato é contra retirada de comunidades em área privada ou pública, por remoções administrativas (quando o poder público solicita) e ocupações em área de risco. Confira algumas comunidades na lista de remoções:

Ocupações Jorge Hereda e Terra Prometida, zona leste: em área privada, abrigam cerca de 1.000 famílias.

Complexo Jaguaribe, Osasco: em área de interesse municipal, abriga quatro comunidades com cerca de 7.000 famílias.

Jardim Pantanal, zona leste: em área de risco por questões climáticas, abriga cerca de 4.000 famílias.

Comunidade do Areião, zona oeste: em área de interesse privado (Enel requisitou para passagem de linhas de transmissão), abriga aproximadamente 5.000 famílias.

Ocupação dos Queixadas, Cajamar: em área particular, abriga cerca de 1000 famílias.

Ato critica violência policial nas reintegrações

Movimentos relatam ameaças e violência pelas forças policiais nas reintegrações, especialmente de PM e GCM. O MTST disse que crianças, adolescentes e idosos foram agredidos nas intervenção do estado na favela do Moinho, no centro da capital. Vídeos publicados nas redes sociais mostram confrontos entre polícia e moradores.