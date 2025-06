MP investiga compra de comida por preço inflado pela Prefeitura de SP

O caso envolve a compra, pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, de água, sopa, achocolatado e chá, distribuídos na Operação Baixas Temperaturas, dedicada ao atendimento à população de rua.

A reportagem mostrou que o preço dos produtos estava inflado e havia suspeita de interferência para favorecer o fornecedor, o buffet Prime Alimentação, cujos donos são ligados a um vereador da base do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Por dia de operação, a Prefeitura pagava R$ 143 mil ao buffet Prime.

Imagem: Arte/UOL

Cada garrafa de água de meio litro custava R$ 4,11. A mesma marca distribuída neste inverno era vendida a partir de R$ 0,77 em supermercados. Uma diferença de mais de 400%.

A sopa pequena custava R$ 11,92. Era mais caro do que a própria Prefeitura pagava em marmitas com o dobro do tamanho, no programa Cozinha Cidadã - R$ 10. A própria Prime é uma das empresas contratadas para produzir a marmita.