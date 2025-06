Avião com destino a Madri fica 1 h no ar e retorna a Recife após problema

Um voo inaugural que ia do Recife a Madri precisou voltar para a capital pernambucana pouco após decolar na noite de ontem.

O que aconteceu

Avião partiu do Recife às 19h52 e pousou novamente no aeroporto às 21h48. As informações constam no site Flightradar, que monitora o tráfego aéreo no mundo.

Ao longo das quase duas horas no ar, o Boeing 767-34P ficou circulando por cima do oceano. A aeronave subiu em direção à costa da Paraíba e deu voltas nas proximidades do litoral norte do estado até voltar ao aeroporto. O veículo operado pela Euroatlantic tem capacidade para mais de 200 passageiros.