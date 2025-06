Criança de 4 anos com doença rara morre enquanto esperava transplante em BH

Uma criança de 4 anos diagnosticada com uma doença rara morreu ontem, em Belo Horizonte, enquanto aguardava por um transplante de medula óssea, segundo divulgado por familiares.

O que aconteceu

Enzo Veiga Guimarães aguardava por transplante desde abril, após ser diagnosticado com condição raríssima que causa imunodeficiência e sintomas neurológicos. Segundo divulgado por familiares nas redes sociais, o menino, que morava com a família em Nepomuceno, no sul de Minas Gerais, recebeu em março o diagnóstico de deficiência de purina-nucleosídeo fosforilase. Ele morreu em decorrência de complicações da doença, cujos sintomas mais comuns incluem infecções recorrentes e problemas de desenvolvimento neurológico.

Em abril, criança foi considerada compatível com dois doadores, mas transplante não ocorreu. A informação foi divulgada em um perfil no Instagram administrado pela mãe e pelo tio de Enzo. De acordo com uma das publicações, ele morreu em um hotel de Belo Horizonte no mesmo dia em que faria uma última avaliação de saúde em um hospital da capital antes do transplante.