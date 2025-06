Drones que interromperam voos no aeroporto de Guarulhos eram do tráfico

Os drones que causaram o fechamento do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na noite de ontem, eram controlados por traficantes de drogas. A informação é da Polícia Militar.

O que aconteceu

Criminosos monitoravam presença da polícia no aeroporto. Ao menos três homens foram vistos realizando o transporte da droga em uma área restrita do aeroporto. A denúncia foi feita por um militar que trabalha no local. "Ele viu três criminosos realizando o transporte de pasta base de cocaína. Chegou a informação que eles estariam utilizando drones para o tráfico", afirmou o capitão da PM de São Paulo, Alexandre Guedes, em entrevista ao Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes.

Homens fugiram com a chegada a Polícia Militar ao aeroporto. A suspeita é de que o trio tenha entrado em uma área de mata.