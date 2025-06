Loja onde pai de Doria inventou Dia dos Namorados faliu após obra de Maluf

Em 1948, as Lojas Clipper lançaram uma campanha com o slogan "Não é só com beijos que se prova o amor". Idealizada pelo publicitário João Doria, pai do ex-governador de São Paulo, a ação consolidou a data de 12 de junho como o Dia dos Namorados no Brasil.

A loja de departamentos, que chegou a estar entre as maiores de São Paulo, encerrou suas atividades na década de 1970. A construção do Elevado Costa e Silva, o Minhocão, durante a gestão do então prefeito Paulo Maluf, é apontada como um dos fatores que provocaram seu declínio.

Ascensão e queda das lojas Clipper

As lojas Clipper foram fundadas em 1941. Especializado na venda de roupas e acessórios femininos, o empreendimento foi criado pelo cearense Nilo de Souza Carvalho, um comerciante de destaque tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. É atribuída a ele também a criação do crediário no Brasil: Nilo teria implantado o método de pagamento após uma viagem à Argentina, em 1926.