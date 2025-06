Encontrado em buraco: o que se sabe sobre caso de homem morto em Interlagos

O empresário Adalberto Amarillo dos Santos Junior, 35, foi encontrado morto dentro de um buraco de obra no autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo, no dia 3 de junho. Ele estava desaparecido desde o dia 30 de maio. A seguir, veja o que se sabe sobre o caso, que é considerado suspeito.

Desaparecimento e morte

Adalberto tinha ido participar de um evento de motos no autódromo em 30 de maio. Naquele dia, o último contato dele com a esposa, Fernanda Dandalo, foi por volta de 19h40, quando ele enviou uma mensagem dizendo que jantaria em casa. Em seguida, despediu-se de um amigo dizendo que iria ao estacionamento pegar seu carro. Por volta de 21h, quando a mulher respondeu a mensagem, o celular dele estava sem sinal. Com a demora da volta do marido para casa, ela entrou em contato com esse amigo por volta de 1h55 do sábado, que falou sobre a última conversa com o empresário.

Corpo foi encontrado quatro dias após o desaparecimento. Ele estava dentro de um buraco de três metros de profundidade e aproximadamente 80 centímetros de diâmetro, em uma área de obras. O corpo foi localizado por funcionários de uma obra da prefeitura próxima ao kartódromo, do lado de fora da pista de Interlagos. Adalberto estava sem as calças e o par de calçados que vestia no dia que desapareceu. Junto a ele estavam a carteira, o celular e o capacete, mas a câmera que ele usava acoplada ao acessório não foi encontrada.