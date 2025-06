Com epilepsia e sem óculos: piloto de avião que caiu em BH não podia voar

Quando estava com a filha, médico dispensava ajuda de profissionais. Ela era pupila do pai e assumiria o posto de copilota. Pai e filha estavam sozinhos no avião no dia do acidente.

Avião não tinha problemas mecânicos

Nenhuma falha mecânica foi reportada pelos pilotos ou identificada pela perícia. Segundo a Cenipa, o médico não teria realizado os procedimentos de pouso de forma adequada.

Laudo aponta que trem de pouso estava recolhido quando avião tocou o chão. Além disso, o monomotor se aproximou do solo em posição irregular, "a poucos metros da cabeceira oposta". Neste caso, o piloto deveria ter optado por arremeter a aeronave e realizar uma nova tentativa de pouso.

Relembre o acidente

Avião monomotor caiu em 11 de maio de 2023, no bairro Jardim Montanhês, nas proximidades do Aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte. Na queda, a aeronave se chocou contra residências. Não houve vítimas nos imóveis atingidos.