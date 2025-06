Turista britânico desaparece um dia após chegar ao Rio; polícia faz buscas

Kopanev deixou todos os pertences, incluindo o passaporte, no apartamento. Em entrevista ao UOL, Benone Moura, amigo de Denis, contou que o turista se hospedou no local no dia 8 de junho, quando chegou ao Rio, e um dia antes de desaparecer.

Desaparecimento foi registrado na polícia ontem. Em nota, a Delegacia de Descobertas de Paradeiros afirmou que diligências estão em andamento para localizá-lo.

Denis estava no Brasil a turismo. Antes de chegar ao Rio de Janeiro, ele já havia visitado Minas Gerais e o Amazonas. Benone contou que essa não era a primeira vez que ele visitava o Brasil e que sempre costumava se comunicar com amigos e familiares.

O analista financeiro mora em Londres há dez anos, mas nasceu na Rússia. Segundo o amigo, ele usa apenas o passaporte britânico.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Denis pode procurar o Disque Denúncia. Os números da central de atendimento são (21) - 2253 1177 ou 0300-253-1177. Pelo Whatsapp, o órgão também pode ser acionado pelo contato: (21) 98849-6254.