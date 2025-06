Veneno em comida: o que explica ao menos 30 crimes em um ano?

Mercado de contrabando também favorece a aquisição. Quadrilhas adquirem venenos vetados pela Anvisa, como o chamado "chumbinho'', a partir de países vizinhos ou do desvio de lavouras. Em seguida, os criminosos fracionam e revendem no comércio informal. Há ainda casas agrícolas que comercializam às escondidas. A venda e compra desse agrotóxico no Brasil é crime desde 2012 devido à alta incidência de intoxicações humanas e envenenamento de animais.

O mercado clandestino de pesticidas no Brasil é bilionário. Concordo que talvez nós precisaríamos rever a questão legislatória, mas não seria suficiente. Nós teríamos que investir muito em fiscalização da venda. Lara Regina Soccol Gris, chefe de Química Forense do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul

Muitos produtores rurais alimentam a clandestinidade. Gris fala que parte deles não compram pesticidas de forma legal, seja por falta de recursos e informações, ou porque a própria produção também é ilegal. Atualmente, existe o Cadastro Nacional Unificado de Compra de Pesticidas, um sistema para garantir a rastreabilidade desses produtos. Nela, o agricultor insere seus dados e o tamanho da plantação, e é autorizado a comprar determinada quantia de agrotóxico. Apesar disso, a plataforma não é capaz controlar a total circulação dos venenos.

Diagnóstico de envenenados não é simples

Sintomas de envenenamento se confundem com os de uma intoxicação alimentar clássica. Gris esclarece que os hospitais que fazem o primeiro atendimento às vítimas são os responsáveis por levantar suspeitas iniciais, e devem ser capacitados para fazer a identificação e encaminhamento. Com o diagnóstico, eles devem acionar os Centros de Informação e Assistência Toxicológica, que ainda são distribuídos de forma desigual nas regiões brasileiras.