Por que o RS é o estado com mais adeptos de religiões de matriz africana?

Religião afro-gaúcha indica forte presença das crenças de origem africana no Rio Grande do Sul. "A chamada Nação ou Batuque, a mais antiga religião afro-gaúcha, é documentada há mais de 150 anos no estado. Se somariam depois a umbanda e a quimbanda, vindas do Sudeste já no século 20. A quimbanda, inclusive, tem uma expressão aqui na região maior do que em qualquer outro lugar", afirma Queiroz.

Em números absolutos, foram 306.493 pessoas com 10 anos ou mais que declararam fazer parte de alguma das duas religiões. Dessas, 55,3% eram brancos, 24,5%, pretos, e 19,5%, pardos.

Umbandistas e candomblecistas brancos rebatem o estereótipo do seguidor de crenças africanas, analisa especialista. "Um branco gaúcho macumbeiro sintetiza a derrota ideológica da falácia de que a macumba seria uma religião de preto analfabeto, desocupado e fetichista. A diferença é que o branco, por ser branco, arca com metade do ônus de assumir publicamente sua pertença religiosa e a fazer o enfrentamento público da intolerância religiosa", diz o advogado Hédio Silva Jr, coordenador do Idafro (Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-brasileiras).

A Bahia é a 'Roma Negra', mas, sem dúvida, o Rio Grande do Sul é o 'Vaticano da Macumba'. Sempre foi Advogado Hédio Silva Jr.

Luta contra o racismo

Vitor Queiroz também cita a atuação de entidades locais contra o racismo para explicar os números. O pesquisador cita a Afrobras (Federação das Religiões Afro-Brasileiras) e a Asidrab (Associação Independente em Defesa das Religiões Afro-Brasileiras). "O alto índice de adeptos representa o orgulho crescente dos fiéis dessas religiões, promovido diretamente por essas entidades", afirma o professor.