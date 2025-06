Polícia recupera carga de botox avaliada em R$ 7 mi roubada de aeroporto

O criminoso ordenou que ele não fizesse movimentos bruscos, mantivesse a calma e abrisse a porta do veículo. O ladrão avisou que o colega dele, o conferente, de 37 anos, também havia sido rendido. Em seguida chegaram mais quatro assaltantes em outro caminhão baú.

Os ladrões obrigaram o motorista a ligar para a empresa e dizer que a trava do baú do caminhão da empresa estava com problemas. Foi assim que o bando conseguiu acesso à carga de botox e fez o transbordo em outro caminhão. Os criminosos trancaram o motorista refém em um dos caminhões. Eles passaram tranquilamente pelo estacionamento do terminal de cargas, usando tíquetes, e seguiram em direção à rodovia Hélio Smidt e depois pegaram a Via Dutra, sentido São Paulo.

Os veículos eram escoltados por outros comparsas ocupando automóveis. Os reféns foram deixados no km 19,5 da rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo. Um dos ladrões entregou R$ 60 aos reféns e os orientou a chamar um motorista de aplicativo. Ele também devolveu os telefones celulares das vítimas. O conferente ligou para a família, comunicou o que havia acontecido e disse que estava bem.

GRU Airport informa que assalto se deu no sítio aeroportuário