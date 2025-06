Além de Chico Xavier: por que há tantos espíritas no Triângulo Mineiro?

Um português ajudou a expandir o espiritismo no Triângulo Mineiro. António Gonçalves da Silva, conhecido como Batuíra, migrou de Portugal para o Brasil ainda criança, tendo se estabelecido em São Paulo. Ele trabalhou com a distribuição do jornal Correio Paulistano e, mais tarde, com a revista espírita Reformador. A partir daí, além de ter contato com os preceitos da religião, Batuíra se converte e repassa a palavra no interior de Minas Gerais, entre as andanças do trabalho. "Ele ganhou esse apelido porque é também o nome de um pássaro, que é muito rápido. Nessas andanças ele se tornou espirita, fazia palestras, conversava com as pessoas sobre a religião. Do que temos datado, é o primeiro que chega no interior de Minas com essas notícias", diz Damasio.

Censo do IBGE mostra grande concentração de espíritas no Triângulo Mineiro Imagem: Reprodução/IBGE

Grupos familiares começam a aderir à religião. Com o contato com o espiritismo, as famílias começam a se reunir para estudar os preceitos do espiritismo. Um deles é Mariano da Cunha Júnior, conhecido como Sinhô Mariano, responsável por criar o primeiro centro espírita rural, no povoado de Santa Mariana, entre as cidades que hoje são Sacramento (MG) e Conquista (MG).

Os primeiros grupos são familiares que vão estudar as obras de Alan Kardek e vão tentar fazer as descobertas pessoais e de comunicação com os espíritos. Mas isso vai se tornando público nessa região pelo encontro entre as pessoas que têm acesso à literatura francesa. É um encontro de uma elite com acesso à literatura estrangeira que vem da Europa via São Paulo para o território de Minas, com uma realidade de sertão, os Gerais, que é uma região que vai ser demarcada por uma demanda de assistência social, que faz parte do espiritismo. João Damasio, professor da UFU

Eurípedes foi um dos expoentes do espiritismo. Nascido em Sacramento (MG), o professor Eurípedes Barsanulf era, inclusive, sobrinho de Sinhô Mariano. Foi ele quem fundou o primeiro colégio espírita do país, o Colégio Allan Kardec, que disponibilizou educação gratuita para pessoas empobrecidas e crianças órfãs, por meio da pedagogia Pestalozzi.

Colégio torna espiritismo mais público. "Eurípedes olhou para os textos do Alan Kardek para além de uma doutrina espirituosa, mas também como uma forma de educação. Então, ele decide criar esse colégio, onde aplica essa pedagogia espírita. Assim, ele torna o espiritismo mais público. As pessoas estranham porque ele é de família tradicional, e isso naquela época significa ser católico. Isso vai demarcar algo que depois os estudiosos vão entender como um sincretismo religioso em que o espiritismo adota algumas santidades católicas para a prática", diz Damasio.