Empresário morto em Interlagos pode ter sido agredido, aponta investigação

Corpo foi encontrado com "vermelhidões na região do pescoço", afirmou a mesma fonte da SSP. Ainda não se sabe, porém, se os sinais decorreram de possíveis agressões ou do período em que o empresário ficou preso no buraco.

Não é descartada a possibilidade de Adalberto ter sido vítima de um 'mata-leão'. Segundo apurou o Estadão, a hipótese do golpe foi levantada a partir dos laudos iniciais do corpo da vítima, que indicaram asfixia por compressão torácica como causa da morte.

Além de familiares do empresário, cinco seguranças que atuaram no evento na data do desaparecimento também prestaram depoimentos à polícia na última semana. Segundo a SSP, a coleta dos depoimentos busca esclarecer a dinâmica dos acontecimentos na noite em que o empresário foi morto. A pasta não confirmou, porém, se os funcionários foram ouvidos como suspeitos.

Perícia encontrou sangue no carro do empresário que estava estacionado no autódromo. Foram solicitados exames para comparação genética e confirmação de que o material biológico encontrado seria de Adalberto. Quando seu corpo foi retirado do buraco, não haviam marcas evidentes de sangue, fraturas ou traumas, apenas escoriações genéricas.

IML ainda aguarda resultado de exames que podem indicar sinais de luta corporal. O corpo do empresário passou por análises toxicológica, anatomopatológica e subungueal, que analisa materiais encontrados sob as unhas, como detritos, pele e sangue, mas os laudos dos exames ainda não saíram.

Equipe de investigação esteve no autódromo no último dia 10, acompanhada de funcionários da segurança, para traçar possíveis caminhos percorridos pela vítima. A polícia fez croquis do local para mapear o percurso, que inclui os pontos onde acontecia o evento, o local onde o carro do empresário estava estacionado e o buraco em que o corpo foi achado (veja abaixo).