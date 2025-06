O que sabemos sobre a tirolesa no Pão de Açúcar

O TRF2 reverteu a decisão, alegando que a obra já estava 95% concluída. O tribunal afirmou que a paralisação traria mais prejuízos em comparação à finalização.

Após a decisão do TRF2, o MPF entrou com um recurso no STJ. Na última terça (10), entretanto, o tribunal manteve a determinação. Segundo o ministro Francisco Falcão, relator do caso, a descontinuidade das obras causaria mais prejuízos do que a conclusão do empreendimento, em razão da "manutenção de tapumes e lonas que envolvem os morros, instalados por motivos de segurança".

(Com Agência Brasil, AFP, Estadão Conteúdo e RFI)