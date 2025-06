Pela 2ª vez, voo Recife-Madri dá voltas no ar e retorna ao aeroporto

Um voo da Azul Linhas Aéreas do Recife a Madri teve um problema técnico e precisou retornar ao aeroporto de partida ontem. Esta foi a segunda vez na semana que isso aconteceu, mas a empresa não esclareceu se era a mesma aeronave e os mesmos passageiros no trecho.

O que aconteceu

O voo estava previsto para decolar às 19h10 de ontem, mas saiu somente às 23h25. O AD8000 era operado pela companhia Euroatlantic Airways e sairia do aeroporto internacional do Recife com destino à Espanha.

O Boeing 767-300, com capacidade para mais de 200 passageiros, ficou cerca de três horas dando voltas no oceano. Só às 2h30 de hoje ele pousou de volta no Recife.