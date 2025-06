Milionários, caiçaras e herdeiros disputam posse de terras em Paraty

Risco de expulsão de famílias que vivem nas terras há gerações. Cerca de 60% dos 750 moradores da Ilha do Araújo e 75 famílias no Saco do Mamanguá podem ser removidos de suas casas.

Moradores souberam do leilão por mensagens no WhatsApp. Gilcimar Lopes, 43, é presidente da associação de moradores de Saco do Mamanguá, enseada localizada em Paraty que aparece no leilão com o maior número de lotes à venda. Porém, a maioria dos terrenos do local não está ocupada por moradores, segundo ele. "Eles ficaram sabendo do leilão por meio de mensagens no Whatsapp. Ninguém foi notificado formalmente", afirma.

Advogados alegam que não houve delimitação precisa dos terrenos leiloados. Joyce e o advogado Onir de Araújo, que também representa moradores, pediram a suspensão do leilão de seis lotes da Ilha do Araújo no último dia 9 de junho. Eles também solicitaram à Justiça que o MPF (Ministério Público Federal) se manifeste no processo, já que envolve a comunidade tradicional dos caiçaras. "O processo do leilão está cheio de irregularidades", critica a advogada Joyce Santi, que representa os caiçaras da Ilha do Araújo na Justiça.

Ilha do Araújo é a mais afetada com leilão

Áreas leiloadas em Paraty Imagem: Reprodução

Cerca de 450 moradores da ilha podem ser afetados. Eder, que trabalha como gerente de uma pousada na ilha, lidera um grupo de caiçaras formado para discutir o assunto. Em 2015, um levantamento mostrou que existiam 292 edificações na ilha, incluindo moradias permanentes, casas de veraneio e estabelecimentos comerciais como restaurantes, pousadas e mercados.