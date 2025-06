Policiais vão ao Congresso cobrar que oficial investigador seja instituído

Parlamentares abriram subcomissão para fiscalizar a implementação da lei. A proposta, aprovada na Comissão de Segurança Pública da Câmara em março, foi do deputado federal Sargento Portugal (Podemos-RJ). O parlamentar diz que quer "tirar a lei do papel". A primeira visita técnica deve ocorrer no Rio de Janeiro.

Confederação diz que nenhum estado implementou integralmente a lei ainda. Giancarlo Miranda, presidente da Cobrapol, diz que falta, por exemplo, auxílio-saúde e representatividade no Conselho Superior de Polícia, que é responsável por julgar condutas e infrações. Aprovada com o propósito de modernizar as polícias civis, a lei inclui regras sobre estrutura organizacional, corregedorias, códigos de ética e diretrizes para propostas orçamentárias.

Projeto de lei quer derrubar vetos. Na quinta (12), a Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto da deputada federal Delegada Ione (Avante-MG) que traz de volta trechos vetados pelo presidente Lula (PT). Entre eles, a assistência jurídica integral por advogados públicos, em caso de processo por atos cometidos no trabalho. O projeto, que teve influência da Cobrapol, deve passar por outras comissões e, depois, ser submetido ao Congresso.