Biólogo flagra momento em que onça ataca jacaré em rio no MT; veja vídeo

O biólogo e guia de turismo Marcos Ardevino registrou o momento em que uma onça-pintada ataca um jacaré em um rio no Parque Estadual Encontro das Águas, entre Poconé e Barão de Melgaço, no Pantanal do Mato Grosso.

O que aconteceu

Marcos estava em um barco guiando três turistas na sexta-feira quando viu a cena. Quem protagonizou o ataque foi a onça conhecida na região como ''Medrosa''. Ela nasceu em 2016 e foi apelidada por esse nome após o canal National Geographic capturá-la em gravações assustada com um grupo de ariranhas.

O felino estava em cima de uma árvore observando a movimentação do jacaré na água. O biólogo, então, pediu para a embarcação ser posicionada e avisou que um possível ataque estava prestes a acontecer. Enquanto o piloto filmava, Marcos preparou a câmera para fotografar.