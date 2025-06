Para ampliar vacinas, Butantan prevê derrubar 6.600 árvores em São Paulo

Uma cidade que começou a frequentar o ranking das mais poluídas do mundo não pode se dar ao luxo de perder uma quantidade tão grande de árvores em um lugar tão urbanizado como esse. As árvores que estão lá contam a história do local, não estão ali à toa. Produzir artificialmente uma área para reproduzir aquela é falso, as mudas não prestam o mesmo serviço ambiental de uma árvore adulta, em termos de qualidade do ar, principalmente.

Fábio Sanchez

Moradores denunciaram projeto ao Ministério Público

Vizinhos protestaram contra derrubada de mais de 6.000 árvores no Instituto Butantan Imagem: Reprodução/Instagram

A expansão do Butantan foi denunciada em 2022 ao Ministério Público de São Paulo e um inquérito civil está em andamento na promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Capital. Um parecer técnico do MP, em 2022, recomendou a paralisação imediata "de toda a degradação e desmatamento de qualquer área nas dependências do Instituto Butantan". O órgão afirmou que aguarda respostas do governo estadual.

Além dos danos ambientais, os vizinhos do instituto questionam os impactos da expansão industrial em uma área urbana. "Importante frisar que não se trata de uma atividade industrial com baixo risco ou impacto ao entorno residencial. Por sua natureza, a atividade gerida pela Fundação Butantan implica em risco biológico à comunidade e deveria ser expandida para área de menor exposição humana", diz texto do abaixo-assinado compartilhado pelo grupo.

Moradores reclamam de não terem participado de audiências públicas sobre o tema. Juntos, criaram o grupo SOS Butantan para tentar reverter o projeto de desmatamento no instituto. Ao UOL, eles contaram que não contrários à ampliação da produção de vacinas pelo Butantan, mas citam que a ampliação do complexo industrial não é compatível com o local escolhido. "Riscos de contaminação, poluição, além dos irreparáveis danos ambientais. Zonas Industriais existem para isso", diz a economista Sonia Imperio, 64, que mora ao lado do instituto.