Família de piloto morto pede norma contra drogas em aeronaves particulares

A família do piloto João Augusto Hjertquist Tremeschin, morto num acidente de helicóptero em 2022, questiona a ausência de uma norma nacional para controlar o uso de entorpecentes por pilotos de aeronaves particulares.

O que aconteceu

Tremeschin morreu após helicóptero cair na floresta do Parque Taipas, zona norte de São Paulo. A aeronave era comandada por Edison Alves, e João Augusto Tremeschin estava como copiloto. Eles partiram de um helicentro no Jaguaré, zona oeste de São Paulo, para buscar Guilherme Benchimol, presidente da XP, em Extrema (MG). O helicóptero pertence à empresa Majam, que tem entre os sócios José Berenguer, CEO da XP.

Comandante do helicóptero tinha 62 ng/ml de cocaína no sangue, revelou IML. O exame toxicológico de Alves realizado na necrópsia detectou cocaína e substâncias relacionadas a medicamentos como Clonazepam (ansiolítico), Venlafaxina (antidepressivo) e Zolpidem (usado para tratar insônia). O exame de Tremeschin deu negativo para todas as substâncias.