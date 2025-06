Sombra em evento religioso em SC emociona fiéis: 'Fé não precisa de provas'

Foi tão forte e intenso. Maria com toda certeza estava presente em cada mulher ali presente Vanessa Santos

Estou arrepiada, eu pude sentir a presença dela [de Maria] através do olhar dessa moça [da atriz] naquele dia. E agora a confirmação nessa foto. Sim, ela e Jesus estavam lá o tempo inteiro, nós vivemos o extraordinário de Deus, um verdadeiro avivamento para nossa alma! Izamara Santos

Eu vivi algo extraordinário. Saí renovada Milian Vailati

Também senti um perfume de rosas bem forte... Me emocionei muito Carla Guidugli Jorge

Nos comentários, porém, os internautas também discutem se a sombra observada é, na verdade, um reflexo. Parte dos comentários indica que o reflexo pode ter sido gerado pelo vidro de um eventual aquário —estrutura que estaria ao redor da bateria da banda que tocava no local. No entanto, as participantes dizem que não havia aquário algum no palco.

"Eu estava bem na frente e não tinha nada de vidro que pudesse gerar reflexo", diz uma das mulheres presente no evento. "Reflexo ou não, quem tem fé não precisa de provas para saber e sentir que Maria estava lá com o seu filho Jesus", relata outra.