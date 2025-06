Nordestinos reagem à teste de alerta da Defesa Civil nos celulares: 'Susto'

o teste da defesa cívil deve ter matado uns 50 paraibanos de parada cardíaca agora pic.twitter.com/vLghd2SUUi -- (@lustnwild) June 14, 2025

Brasil todo terá o sistema até o fim do ano

O início oficial da operação no Nordeste está previsto para a próxima quarta-feira. Os alertas são disparados para a população em área com cobertura de rede 4G ou 5G e com risco iminente de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais, chuvas de granizo e outras situações.

O objetivo é diminuir os impactos causados por desastres, avisando e orientando as pessoas que estejam em localidades com risco iminente. "Muitas vezes as pessoas ficam sem nenhuma informação, a gente fica totalmente perdido. Não sabe para onde vai, para onde levar as coisas da gente, e todo mundo está fugindo. Por isso a orientação é boa. Porque se tem um desespero e as pessoas saem sem orientação, essa saída de forma desordenada complica mais do que ajuda", disse Lula no evento em Brasília.

O sistema já funciona nas regiões Sul e Sudeste desde dezembro do ano passado. De acordo com o ministro Waldez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, a tecnologia também será disponibilizada no Norte e no Centro-Oeste. "Até o segundo semestre 100% do Brasil terá esse sistema de alerta disponível", disse a jornalistas após a cerimônia.