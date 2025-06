'Por que cidadão suspeito fica preso e PM não?', questiona pai de Herus

Já por parte das polícias e do governo do Rio de Janeiro, a família não recebeu nenhum contato: "só as notinhas que saem mesmo, que dizem que afastaram as pessoas. Do governo do Rio de Janeiro: nada, ninguém nos procurou. Nada. Zero notícia."

Quando um cidadão comete um crime, aguarda o julgamento e todo o processo preso. A gente não consegue entender por que esses policiais têm que aguardar tudo isso só afastados. A gente não acha justo.

Fernando Guimarães

"O que aconteceu durante uma festa junina não existe. Não tinha por que fazer uma operação e entrar atirando", disse o pai de Herus. "Nós estávamos na festa. Meu filho dança nessa quadrilha desde criança, só não dançou nos últimos dois anos por causa do Théo, porque as roupas eram caras. Como ele não conseguia dançar, ele estava apoiando por trás da quadrilha", complementou.

Herus, quando criança, em festa junina no morro Santo Amaro Imagem: Arquivo pessoal

Versões policiais inconsistentes

As três versões policiais apresentadas por policiais militares já caíram por terra. O primeiro motivo alegado foi que entraram na favela para retirada de barricadas. Mas o morro Santo Amaro não tem barricada. A segunda versão foi que o Bope uma denúncia de que uma facção rival tentaria uma invasão. Investigações revelaram que o argumento era frágil. A terceira versão: que o batalhão estava atrás do traficante Luiz Carlos Bandeira Rodrigues, conhecido como Zeus, que é foragido de Rondônia. Depois, foi identificado que ele não estava no local.