Barraco no Shopping Iguatemi: jornalista é presa por gritar 'bicha nojenta'

PM foi acionada e mulher foi presa em flagrante, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Em nota, a SSP-SP divulgou que policiais militares foram acionados e, no local, "constataram que a mulher havia proferido ofensas homofóbicas a um homem". Segundo a pasta, os envolvidos no episódio foram conduzidos à delegacia, onde testemunhas confirmaram a versão da vítima.

Acusada divulgou vídeo em que diz que foi "agredida". Ainda na delegacia, Adriana se filmou para contar sua versão do caso: "Eu fui agredida por pessoas que estavam ao meu lado e começaram a se escarnecer da minha situação física". Na sequência, ela afirma na gravação, que circula pelas redes sociais, que é uma pessoa com um "problema físico", que toma remédio para dor e será operada no joelho. "Me chamaram de velha, doente, e riram muito de mim", acrescentou.

À TV Globo, ela afirmou que se arrependeu das ofensas. "Houve aquela confusão na hora, eu chamei ele de 'boiola'. Xinguei mesmo. Ele já tinha me xingado de 'velha'. (...) Sim, me arrependo", completou.

Já Gabriel afirmou que Adriana estava tratando mal uma atendente da cafeteria e interviu. Também à Globo, ele disse que pediu à mulher para que tivesse mais calma na hora de falar com a funcionária. Foi então que, segundo ele, a discussão começou.

A gente estava tomando um café. Era por volta de 15h30. Uma senhora sentada na mesa do lado começou a pedir pela conta, descontrolada, falando bem alto 'eu quero minha conta', 'eu quero ir embora'. Ela pedindo insistentemente, falando bem alto (...) A moça fez um sinal de que já iria. Daí intervi, falei 'calma, ela já virá, já deu o sinal'. Então, ela se descontrolou, começou a me atacar diretamente. Gabriel Galluzzi Saraiva, em entrevista à TV Globo

Testemunha confirmou versão de Gabriel. Uma mulher que estava sentada em uma mesa próxima e presenciou a discussão, afirmou à Globo: "Ouvi a mulher gritar com a funcionária do café, pedindo a conta, falando que queria ir ao banheiro, gritando. A vítima pediu para a senhora se acalmar, disse 'se acalma, ela já vai vir', e aí ela começou a falar um monte, ofender ele de todos os jeitos, falar 'pobre', 'bicha', todas as palavras de baixo calão possíveis".