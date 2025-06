Estudante espancado na saída de boate no RJ: 'Pensava: eu não posso morrer'

Ele e o amigo chegaram na balada por volta da meia-noite do dia 23 de maio. Tudo corria bem até que ele precisou passar e educadamente, pediu licença para um grupo de rapazes. Um deles ofendeu o estudante, que rebateu. Antes que a situação ficasse ainda mais tensa, Pedro se retirou e foi para outro canto. Depois do episódio, não demorou muito e o mesmo grupo iniciou uma briga com outras pessoas na balada, mas dessa vez, foram expulsos.

"A briga, por incrível que pareça, é justificada por um comentário péssimo e absolutamente classista. Um dos principais autores, conhecido como Pedro Vasconcellos, falou que eu não tinha dinheiro para passar do lado dele, que ele pagou 17 mil naquilo tudo e que eu não poderia passar por ali, sendo que eles estavam fechando a passagem. Horas depois, no fim da festa, quando estava indo embora, comecei a ser violentamente agredido. Demorei até entender o que estava acontecendo, porque jamais esperaria algo desse tipo. Foi de uma brutalidade ímpar e de um ímpeto muito claro de acabar com a minha vida", diz a vítima.

Assim que a violência começou, o amigo de Pedro pediu ajuda e foram os seguranças da balada e o grupo de brigadistas que prestaram socorro, chamaram a ambulância e a polícia, impedindo a fuga dos agressores.

O estudante perdeu a consciência no momento da agressão e foi hospitalizado com lesões no maxilar, hematomas e indicação de cirurgia no rosto. Segundo Pedro, os médicos o alertaram que, até 12 meses após o ocorrido, podem surgir diversas sequelas cerebrais, sua maior preocupação.

Luta por Justiça

A investigação foi conduzida pela 15ª Delegacia de Polícia e encerrada após o indiciamento. O caso foi denunciado pelo MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) e agora vai para o Tribunal do Júri.