Canteiro de obras da linha 6-Laranja tem 'chuva de cimento' após explosão

Uma explosão aconteceu em um canteiro de obras da linha 6-Laranja do metrô na manhã de hoje.

O que aconteceu

Incidente foi na rua Menfis, perto da estação Água Branca. Um vídeo gravado por uma testemunha ao qual o UOL teve acesso mostra a fumaça saindo do canteiro de obras e pessoas se afastando do local. O caso aconteceu às 9h.

Após explosão, testemunhas viram "chuva de cimento" e tampa arremessada. Ao UOL, Alberto Cândido, que passava por uma passarela da linha 8 no momento da explosão, afirmou que viu cimento jorrando do caminhão após ouvir um barulho alto. "Em segundos, uma enorme tampa caiu bem ao meu lado, por pouco não me atingia e outras dezenas de pessoas que estavam circulando", afirmou.