Pancadas no chão e voo proibido: o que se sabe sobre balão que caiu em SP

Uma pessoa morreu após um balão cair na cidade de Capela do Alto, no interior de São Paulo, na manhã de ontem. Veja o que se sabe sobre o assunto.

Onde o acidente aconteceu?

O balão saiu de Boituva (SP), mas caiu em Capela do Alto, cidade que fica a cerca de 20 quilômetros de distância. As informações preliminares mostram que o piloto, que não foi identificado, tentou pousar em áreas inadequadas durante o voo, mas não conseguiu. Isso teria resultado na queda dos passageiros do cesto por volta das 7h50.

Como foi o acidente?

Cesto do balão bateu duas vezes no solo durante tentativa de pouso e pessoas foram jogadas para fora do cesto. Quatro pessoas foram arremessadas para fora no momento das batidas. As informações constam em um boletim preliminar da Polícia Militar, mas o caso ainda é investigado pela Polícia Civil.