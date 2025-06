Prova teórica e prática: o que é preciso para ser piloto de balão?

Um balão com 33 pessoas a bordo caiu na manhã de ontem em Capela do Alto (SP). Uma mulher morreu e o piloto foi preso em flagrante —segundo a polícia, ele realizou tentativas mal-sucedidas de pouso em áreas inadequadas, o que resultou na queda dos ocupantes.

Quem pode pilotar um balão

Na teoria, qualquer pessoa com mais de 18 anos e certificado do ensino médio pode ser piloto de balão tripulado. Para se habilitar, no entanto, é preciso obter a licença de PBL (Piloto de Balão Livre), concedido pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

É necessário fazer curso teórico e prático, assim como o processo de habilitação para carros e motos. O local deve ser habilitado para este fim, e o candidato tem que ser aprovado nos testes.