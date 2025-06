Psicóloga que morreu em acidente de balão tinha casado há menos de um ano

A mulher de 27 anos que morreu em um acidente de balão no interior de São Paulo viajou até a região para comemorar o Dia dos Namorados.

O que aconteceu

Juliana Alves era natural de Pouso Alegre (MG). Ela estava no interior de São Paulo com o marido Leandro Aquino, que também ficou ferido. O UOL contatou um familiar do homem para saber o estado de saúde dele. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

A mulher e o marido se casaram em setembro de 2024. Eles noivaram um ano antes da cerimônia,em 2023, segundo publicações nas redes sociais.