SP já teve 'neve fake' em 1918 e o boato nunca derreteu; entenda

Essa temperatura, até hoje recorde na cidade, se repetiu em outras três datas — 6 e 12 de julho de 1942 e 2 de agosto de 1955. A informação é do IAG/USP, o instituto mais antigo do País a realizar medições meteorológicas de forma sistemática e contínua. As medições começaram em 1910.

À época, poucas pessoas em São Paulo conheciam a neve de fato. E foi assim que o imaginário popular completou o cenário. Ver um gramado coberto por cristais de gelo — em pleno Brasil — foi o suficiente para alimentar a fantasia. A memória afetiva do evento foi sendo passada de geração em geração, alimentando um dos mitos climáticos mais duradouros da cidade.

Caso virou folclore

Através de documentos e análise técnica, a tal "nevasca paulistana" foi desmistificada com precisão e clareza. Em seu blog Meteorópole, a meteorologista Samantha Martins detalha o que de fato aconteceu — sem, no entanto, tirar o charme de uma das madrugadas mais geladas (e lendárias) da capital.

Página do registro meteorológico realizado em 25 de junho de 1918, com grifo Imagem: Reprodução/Blog Meteorópole

Noite paulistana virou folclore e chegou à literatura. O escritor José Roberto Walker se debruçou sobre o episódio e encontrou referências ao frio extremo no diário coletivo de amigos de Oswald de Andrade. O episódio virou inspiração para o título de seu novo livro, Neve na Manhã de São Paulo, que resgata memórias do grupo modernista no centro da cidade.