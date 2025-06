Advogados mandaram matar casal de família tradicional em SP, diz polícia

Dois advogados foram presos hoje suspeitos de serem os mandantes do assassinato dos empresários José Eduardo Ometto Pavan, 69, e Rosana Ferrari, 61, em 6 de abril.

O que aconteceu

Os advogados falsificaram documentos para enganar as vítimas e se apropriarem de cerca de R$ 12 milhões em imóveis. Segundo as investigações da Polícia Civil, ainda foi cobrado do casal mais de R$ 2,8 milhões em pagamentos de custos processuais que não existem.

Após o crime, os advogados teriam encomendado as mortes do casal para ficarem com os bens, diz a polícia. Os dois advogados de 44 e 47 anos têm escritório em São Carlos (SP) e foram presos em um condomínio de alto padrão na cidade. Já os outros dois homens de 54 e 57 anos, que teriam sido contratados para executar o crime, foram encontrados em Praia Grande, na baixada santista. Os nomes dos suspeitos não foram revelados.