Ela teve fratura brincando de cabo de guerra: 'Minha mão foi esmagada'

Além das fraturas, houve também desvio rotacional dos dedos. "Devido à complexidade do caso, optamos pela fixação com placa e parafuso nos metacarpos e fio de Kirschner [popularmente conhecido como pino] na falange proximal do 5º dedo", explica o especialista. Erica recebeu então 15 parafusos, 2 placas e 2 fios de Kirschner —estes últimos foram retirados cerca de um mês depois da cirurgia.

O especialista explica que a intervenção busca um alinhamento ósseo mais anatômico possível. Ainda segundo o Souto, a cirurgia melhora o prognóstico do paciente, mas a recuperação é multifatorial. "A cirurgia é uma etapa do tratamento. Sempre falo para meus pacientes que a recuperação é um processo", diz.

À esquerda, a mão de Erica, inchada, após o acidente. À direita, após a cirurgia, ainda com os pontos Imagem: Reprodução/Instagram/@ericaa_ssis

Segundo Erica, sua recuperação está correndo de forma tranquila. "Quase não tive dor [depois da cirurgia], comprei remédios e nem sequer abri. Fiz 10 sessões de fisioterapia e já recebi alta. Meus ossos já estão quase consolidados e tenho dois meses de cirurgia, foi tudo muito rápido", diz. Em seu relato nas redes sociais, ela afirma que já consegue abrir e fechar a mão lesionada. "Está tudo bem, no mesmo dia eu já estava rindo. Levei um susto, não imaginei que ia precisar de uma cirurgia, achei que eles [os médicos] iam botar [os ossos] no lugar e pronto".

A assessora se diz surpresa com a proporção que seu caso tomou nas redes sociais. Segundo ela, os stories em que conta o episódio somam mais de 103 mil visualizações.