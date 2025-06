Por corrupção e desmatamento, SP suspende consórcio em obra na Vila Mariana

A Prefeitura de São Paulo negou um recurso para manter o contrato com o consórcio responsável pela supervisão das obras do sistema viário e do túnel da Rua Sena Madureira com a Rua Domingos de Morais, na Vila Mariana.

O que aconteceu

Conforme o despacho, as empresas "não apresentaram argumentos que afastam a legalidade e legitimidade da decisão" anterior. A nova decisão foi tomada pela Semtra (Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito) na última sexta-feira, num pedido de reconsideração interposto pela empresa Concremat Engenharia e Tecnologia, em nome do consórcio Plamob. O despacho foi publicado hoje no Diário Oficial.

Órgão deu prazo de 3 dias úteis para manifestações sobre eventual revogação da concorrência. O consórcio foi contratado para prestar serviços de engenharia e arquitetura no apoio à "supervisão das obras, projetos e serviços de competência da SMT [Secretaria Municipal de Transportes], incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos".