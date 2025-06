Família de jornalista pede desculpas por ataques homofóbicos

A família da jornalista Adriana Catarina Ramos de Oliveira, 61, pediu desculpas pelos ataques homofóbicos que ela protagonizou nos últimos dias e informou que ela tem transtornos mentais. Adriana foi presa por insultar um homem gay no shopping Iguatemi no sábado, e ofendeu outros três jovens, também homossexuais, no prédio onde mora em Higienópolis, área de alta renda em São Paulo, ontem.

O que aconteceu

Filhas de Adriana, que preferiram não se identificar, pediram desculpas aos quatro homens gays atacados pela jornalista. "Como filhas, gostaríamos de expressar, com profunda tristeza e sinceridade, o quanto estamos abaladas com os acontecimentos recentes. Pedimos desculpas, do fundo do coração, às pessoas que foram atingidas e afetadas pelas ofensas proferidas", disseram em nota enviada ao UOL.

Elas afirmam não compactuar "com qualquer ato de agressão ou preconceito" e ressaltam que Adriana trata há 20 anos "um quadro severo de esquizofrenia e transtorno bipolar". De acordo com as filhas, as doenças mentais "por vezes se manifestam de forma imprevisível e descontrolada", a exemplo dos episódios recente de homofobia.